Die Piraten suchen Xavier Bettel

wou ass de Xavier? MISSING ⚠️ pic.twitter.com/YeB38fHLvZ — Piraten (@Piratepartei) December 19, 2019

Die Piraten haben in den sozialen Netzwerken eine Vermisstenanzeige geschaltet. Sie suchen nach dem luxemburgischen Premierminister. Er fehle «seit den Haushaltsberatungen», heißt es in dem Post. Dem Regierungschef wird vorgeworfen, sich nicht ausreichend an der Diskussionen beteiligt zu haben.

«Wir haben derzeit keine Informationen über seinen Aufenthaltsort», heißt es in der Meldung. Weiter hoffen die Piraten, dass «Mr. Bettel vor den Feiertagen gefunden wird». Wie bei allen Vermisstenanzeigen wird der Gesuchte beschrieben: «46 Jahre alt, oft im Anzug, trägt manchmal einen Bart und isst gerne Croissants».

Über den tatsächlichen Verbleib des Premierministers muss man sich aber keine Sorgen machen. Er wurde in den letzten Tagen bei öffentlichen Veranstaltungen gesehen, zum Beispiel bei einer Ausstellung in Petingen.

(L'essentiel)