Testpflicht könnte Gastro-​​Besuch teurer machen

Ab dem 16. Mai dürfen Restaurants im Großherzogtum auch wieder ihren Innenbereich für Kunden öffnen. Doch der Besuch eines Restaurants ist an Bedingungen geknüpft: ein negativer Corona-Test. Entweder ein negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden), ein Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder ein Selbsttest, der quasi im Restaurant gemacht wird. Genau für diese Fälle stellt der Staat der Gastro-Branche in Luxemburg 500.000 Selbsttests zur Verfügung.

Allerdings könnten die Kunden künftig die Kosten für die Selbsttests bezahlen. Denn nach Angaben von Mittelstandsminister Lex Delles sind die halbe Million Selbsttests nur das «Starterkit». Gebe es zusätzlichen Bedarf, gehe dies, so Delles, «auf Kosten der Restaurantbesitzer». Diese sind natürlich besorgt: «Wenn ich die Tests aus eigener Tasche bezahlen muss, wird es sich nicht lohnen, Kunden zu empfangen», sagte ein Restaurantbesitzer, der befürchtet, dass die Kosten seine Gewinnspanne übersteigen werden.

«Das ist der Preis der Freiheit»

Dabei würden die Tests der Regierung «etwa drei Wochen reichen, abhängig von der Verteilung der Kunden im Innenbereich und auf den Terrassen», rechnet Horesca-Generalsekretär François Koepp vor. Seiner Meinung nach könnten «Bars und Restaurants die zusätzlichen Kosten dem Kunden in Rechnung stellen. Diese müssten das verstehen», sagt er: «Das ist der Preis der Freiheit.»

Dennoch versucht der Verband, der am Donnerstag ausführlich mit dem Minister verhandelt hat, noch einige Anpassungen zu erwirken: So soll «ein Kunde nicht gezwungen werden, mehrere Tests hintereinander zu machen, wenn er beispielsweise essen geht und dann woanders etwas trinkt, oder wenn er dreimal am Tag im Hotelrestaurant isst».

Verteilung der Tests Insgesamt 500.000 Tests werden nächste Woche verschickt und von der Handelskammer und der Horesca verteilt, unabhängig davon, ob die Betriebe Mitglied der Horesca sind. Die Verteilung der Tests erfolge nach der Größe der Betriebe und der Anzahl der Mitarbeiter. (jg/L'essentiel)