Sämtliche Spritsorten werden wieder teurer

An den Tankstellen des Großherzogtum wird der Sprit ab Samstag (0 Uhr) teurer. Wie das Energieministerium am späten Freitagnachmittag in einem Communiqué mitteilt, sind sämtliche Sorten davon betroffen: Für den Liter Diesel müssen Autofahrer ab genanntem Zeitpunkt 1,236 Euro zahlen (+1,5 Cent), 95er-Benzin wird um 3 Cent teurer und kostet dann 1,353 Euro, die Variante mit 98 Oktan verteuert sich um 4,2 Cent auf 1,449 Euro.

(L'essentiel)