Luxemburg beteiligt sich am «Brexit-​​Kuchen»

Das Großherzogtum hat einen Plan, wie es den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union für sich nutzen kann, indem es Bank- und Finanzakteure anzieht, die ihre Aktivitäten oder einen Teil davon von London nach Luxemburg verlagern.

Nach Schätzungen von Nicolas Mackel, CEO von Luxembourg for Finance, haben rund 80 Unternehmen entweder diese Entscheidung getroffen oder ihre bereits in Luxemburg vertretenen Aktivitäten ausgeweitet. «Wir überzeugen als Kompetenzzentrum, um eine Reihe von Banken zu gewinnen. Für andere Bereiche, wie den Handel, sind Orte wie Frankfurt oder Paris besser positioniert. Der «Brexit-Kuchen» bietet genug Stücke für alle und jeder kann davon profitieren», sagte Yves Maas, Vizepräsident der Luxembourg Banking and Bankers Association (ABBL). Während die bereits vertretenen Märkte wie Private Equity, Wealth Management, Payment Services oder Fintech expandieren und konsolidieren werden, entstehen andere ganz neu. In der Versicherungsbranche spricht Nicolas Mackel von «rund 3000 neuen Arbeitsplätzen, die in zwei Jahren geschaffen wurden».

In der Zwischenzeit werden trotz der Aussicht auf einen «harten Brexit» von den Regulierungsbehörden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Geschäft ohne allzu großen Schaden, insbesondere für die Kunden, weitergeht. «Wir haben sichergestellt, dass wir technisch gesehen weiter arbeiten können. Aber die Frage, die bleibt, ist wie die Märkte letztendlich im Falle eines «harten Brexits» reagieren und wie stabil sie bleiben», sagt Yves Maas.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)