Aus 185 Infektionen werden 1800 Quarantäne-​​Fälle

Zwischen dem 15. und 24. September wurden 185 Kinder in Grundschulen positiv auf das Coronavirus getestet. Dies erklärten Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Montag in einer parlamentarischen Antwort an die CSV-Abgeordnete Martine Hansen.

Um diese positiven Fälle herum wurden 2404 Kontaktfälle identifiziert und 1843 Quarantäneanordnungen erlassen. Die Hälfte von ihnen (916) erhielt eine «Schulbefreiung» vom Direktor des Gesundheitsamtes. Das bedeutet, dass die Kinder weiterhin die Schule besuchen durften – mit verstärkten Tests alle 48 Stunden in der Schule, wie es in den neuen Gesundheitsvorschriften vorgesehen ist.

Die Minister erinnerten daran, dass im Falle eines oder zweier positiver Fälle in einer Klasse, nicht geimpfte Schüler (was in Luxemburg für Kinder unter zwölf Jahren der Fall ist) unter Quarantäne gestellt werden, aber die Schule besuchen dürfen, wenn sie eine Maske tragen und an den verstärkten Tests teilnehmen. Bei einem negativen PCR-Test am sechsten Tag wird die Quarantäne aufgehoben. Ab dem dritten positiven Fall in einer Klasse werden die Schüler unter Quarantäne gestellt. Diese wird erst aufgehoben, wenn ein negativer PCR-Test (am sechsten Tag) vorgelegt wird. Sollte die Mehrheit einer Klasse in Quarantäne sein, wird auf Fernunterricht umgestellt.

(L'essentiel)