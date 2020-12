Großherzog Henri weiht neuen Tramabschnitt ein

Die Einweihung des neuen Streckenabschnitts zwischen Place de l'Étoile und Place de la Gare an diesem Sonntagmorgen markiert einen Umbruch im Verkehrswesen der Hauptstadt. Zur feierlichen Einweihung traf auch Großherzog Henri als Ehrengast gegen 10.15 Uhr an der Place de l'Étoile ein. Einige Schaulustige hatten sich ebenfalls versammelt, um die für 10.16 Uhr geplante Abfahrt der Züge in Richtung Hauptbahnhof zu beobachten. Unter den Anwesend herrschte vor allem ein Gefühl der Freude über das Ende der Bauarbeiten.

Mit den Ehrengästen an Board setzten sich kurz darauf die Züge in Richtung Bahnhof in Bewegung. Ihr Ziel erreichten sie gegen 10.30 Uhr, wo der Großherzog den Zug wechselte. Von dort fuhren beide Züge in Richtung Innenstadt mit dem Ziel Rousegäertchen weiter. In der Rue Reine machten die Züge erneut kurz halt. Bei dem Zwischenstopp durchtrennte der Großherzog gemeinsam mit Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) ein symbolisches Band.

«Wir sind sehr Stolz, diesen Abschnitt rechtzeitig einweihen zu können, nachdem die Arbeiten nach dem Lockdown einen Monat lang unterbrochen waren», erklärt Bürgermeisterin Polfer. Wir haben es geschafft, den Termin und das Budget einzuhalten. André Von der Marck, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Luxtram, blickte seinerseits in die Zukunft: «Die Entwicklung rund um die verschiedenen Haltestellen wird im Sommer 2021 abgeschlossen sein» In der ersten Hälfte des Jahres 2021 könnten dann die Arbeiten für die Verlängerung nach Bonneweg beginnen, kündigte Von der Marck an.

(L'essentiel)