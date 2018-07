In «Mini-​​Lënster» regieren die Kids

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Gemeinde Junglinster hat ein neues Viertel – und dessen Bewohner sind viel jünger sind als die restlichen Einwohner. Das spannende Bildungsprojekt startete gestern in der Grundschule von Junglinster.

Mehr als 600 Teilnehmer machen beim Projekt«Mini-Lënster» mit. Bis zum 28. Juli sind Kinder von der zweiten bis vierten Klasse und Jugendliche in der siebten Klasse eingeladen, daran teilzunehmen. Es zielt darauf ab, dass die jungen Teilnehmer lernen, eine ganze Stadt inklusive aller Geschäfte und Strukturen für etwa zehn Tage zu leiten.

«Mini-Lënster» hat alles: Bürgermeister, Polizei, Gefängnis

Seit 2009 organisieren die Lënster Päiperlek, die Gemeinde Junglinster und Freiwillige jedes Jahr diese institutionalisierte «Spielstadt». 1978 startete das Projekt in München und verbreitete sich von dort nach ganz Europa. Zwischen 50 und 60 Unternehmen bieten Kindern Jobs an, damit sie ihr Gehalt in «Mini-Lënster» verdienen und es im Schönheitssalon, im Kino oder im Supermarkt ausgeben können.

Der Bürgermeister von «Mini-Lënster» wird von den kleinen Bürgern Mitte dieser Woche für zwei Jahre gewählt. Er ist nicht nur Träger eines dreifarbigen Schärpe, sondern wird auch die Macht haben, mit seinem Team Gesetze zu ändern. «Ich mag dieses Projekt, weil ich Menschen helfe und schütze, aber ich gebe ihnen auch Geldstrafen. Wir haben sogar ein Gefängnis! Aber ich hoffe, dass wir es dieses Jahr nicht benutzen», sagt der 11-jährige Sony, Polizist in «Mini-Lënster». Wir drücken die Daumen, dass die Kriminalität in der jungen Stadt im Rahmen bleibt.

(Joanne Reinard/L'essentiel)