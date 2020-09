Eine Maske am Rückspiegel kann 49 Euro kosten

Viele Autofahrer hängen ihre Schutzmaske gerne an den Rückspiegel ihres Fahrzeugs. So ist sie immer griffbereit, wenn man einen kurzen Stopp zum Einkaufen oder Tanken einlegt. Die Polizei findet allerdings nicht, dass der Rückspiegel der geeignete Ort ist, um die Maske aufzubewahren. «Dort kann sie dem Fahrer die Sicht nehmen und erhöht das Unfallrisiko», erklärt ein Polizeisprecher im Gespräch mit L'essentiel.

Sollten die Beamten die Straßenverkehrsordnung ganz genau nehmen, müssten sie in solchen Fällen ein Bußgeld in Höhe von 49 Euro verhängen. «Kein Gegenstand, der nicht zur normalen Ausstattung des Fahrzeugs gehört, darf die Sicht des Fahrers behindern oder sich im Sichtfeld des Fahrers befinden», heißt es in dem Abschnitt.

Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass bestimmte Ausnahmen erlaubt sind, wie beispielsweise ein Navigationssystem. Allerdings dürfen die Geräte nicht länger als 20 Zentimeter sein und nur an bestimmten Bereichen der Scheibe angebracht werden (siehe Grafik unten).

Was die Masken angeht, scheint die Polizei in Luxemburg aber relativ tolerant zu sein. Im laufenden Jahr verhängten die Beamten lediglich 18 Bußgelder, weil die Sicht des Fahrers beeinträchtigt war.

(mc/L'essentiel)