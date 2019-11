Großherzogliche Familie erhält 10,6 Millionen Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das vom Staat für die großherzogliche Familie bereitgestellte Sonderbudget sinkt in diesem Jahr um eine halbe Million Euro. Das geht aus einem Bericht hervor, den Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch dem zuständigen parlamentarischen Ausschuss vorlegte. Die großherzogliche Familie erhält demnach in kommenden Jahr 10,6 Millionen Euro.

Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den Tod von Großherzog Jean zurückzuführen. Die Kosten für seine repräsentative Arbeit beliefen sich im Haushalt 2019 auf 247.000 Euro. Ein Teil des Personals, das für den Altgroßherzog arbeitete, ging zudem in Pension, ein anderer Teil wurde dem Personal des Hofes zugewiesen.

Bettel stellte auch das das Budget der Abgeordnetenkammer für 2020 vor. Dieses beträgt 46,7 Millionen Euro, ein Plus von vier Millionen Euro gegenüber 2019. Diese Erhöhung berücksichtigt die Erhöhung der Mittel jedes Abgeordneten, von 2768 Euro auf 6495 Euro.

(jw/L'essentiel)