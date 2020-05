Eine Woche Urlaub wegen des Lockdowns?

Eine Woche Sonderurlaub für alle, die wegen der Corona-Pandemie arbeiten mussten: Das fordert der Autor einer neuen Petition, die am Dienstag von der zuständigen Kommission geprüft und angenommen wurde. «Die Forderung geht in eine ähnliche Richtung, wie die Petition, die sich mit der Arbeitnehmerprämie befasst. Sie ist mittlerweile 4500 Mal unterschrieben worden, wodurch sie im Parlament diskutiert werden muss», sagt die Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses Nancy Arendt. Mit der neuen Urlaubs-Petition will der Antragsteller den Menschen für ihre Arbeit danken und sie etwas für ihre psychische Belastung in der Krisenzeit entschädigen.

Insgesamt prüften die Ausschussmitglieder am Mittwoch 29 Petitionen auf Zulässigkeit und akzeptierten 18. In den Texten, die sich zum Großteil auf die Corona-Krise beziehen, wird unter anderem die sofortige Eröffnung von Sportzentren gefordert, damit die Menschen wieder mehr für ihre Gesundheit tun können. Ein anderer Petent wünscht die sofortige Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch – wegen Corona.

Die Idee, dass die Supermärkte sonntags weiterhin geschlossen blieben, wurde ebenfalls in einer Petition festgehalten. Nichts mit der Pandemie zu tun hat die Forderung, dass mindestens 20 Prozent der von den Radiosendern gespielten Musik aus Luxemburg kommen sollte.

(sg/L'essentiel)