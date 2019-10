«Fake-​​News haben Einfluss auf junge Menschen»

Das Recht auf Information und die Beziehung junger Menschen zu den Medien waren Gegenstand des Austauschs zwischen den Teilnehmern im Bereich der formalen und nicht-formalen Bildung am Donnerstag während des Jugendinformationsforums in Limpertsberg. Etwa sechzig Fachleute verbrachten einen Tag voller Diskussionen und stellten die Probleme vor, mit denen Jugendliche täglich konfrontiert sind.

«Sie sind zufrieden mit den Informationen, die sie über soziale Netzwerke erhalten. Dadurch wissen sie, dass am Ende der Welt ein Tsunami stattgefunden hat, aber sie wissen sehr wenig über die luxemburgische Politik, weil sie weniger in den großen Medien behandelt wird», erklärte Sylvain Alves, Diplompädagogin im Jugendzentrum Grevenmacher. Auch Kina Till, eine diplomierte Erzieherin, teilt die Meinung ihrer Kollegin: «Fake-News haben einen großen Einfluss auf das Leben junger Menschen.»

Laut Natasha, Mitglied des Kollektivs Youth for Climate, gibt es einen «Mangel an kritischem Denken» unter den Jugendlichen. «Eine Meinung, auch wenn sie in den Netzwerken weit verbreitet ist, bleibt eine Meinung und keine Tatsache. Viele kennen den Unterschied nicht», erklärte die Schülerin der Privatschule Fielgden. Am kommenden Freitag wird die Konferenz fortgesetzt, diesmal mit dem Fokus auf Lösungen.

(Ana Martins/L'essentiel)