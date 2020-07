Luxemburg ficht belgische Einstufung an

Der Anstieg der Coronavirus-Fälle im Großherzogtum der vergangenen zwei Wochen hat Belgien beunruhigt. Am Sonntag wurde Luxemburg als «Gefahrenzone orange» eingeordnet. Sollte die Grenze zwischen den beiden Ländern nicht geschlossen werden, stellt dies angesichts der engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ein großes Problem dar.

Nun wandt sich Außenminister Jean Asselborn mit einem Brief an seinen belgischen Amtskollegen, um den Anstieg der positiven Fälle zu erklären, sagte das Ministerium gegenüber L'essentiel. In diesem Brief schreibt der Minister, dass der Anstieg Infektionszahlen «im Zusammenhang mit unseren Bemühungen um die bestmögliche Überwachung zu sehen ist». «Der Kontext ist von größter Bedeutung», betonte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Dienstag.

Hohe Anzahl an Grenzgängern

Das Ministerium weist zudem auf die hohe Anzahl an infizierten Grenzgängern hin, die 20 Prozent der Kranken in Luxemburg ausmachen und in der Statistik des Großherzogtums gezählt werden. Die Regierung bat daher das Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), diese in den nationalen Zahlen nicht mehr zu berücksichtigen.

Luxemburg ist in der Tat das EU-Land, das die meisten Tests durchführt. Mit 9582,6 Tests pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, so die neuesten vom ECDC veröffentlichten Zahlen. Der Anstieg der Infektionen macht für das Ministerium daher Sinn. «Je mehr Tests durchgeführt werden, desto mehr Fälle (einschließlich eines Höchstmaßes an asymptomatischen Fällen) können erkannt und Infektionsketten durchbrochen werden.»

«Es geht nicht darum, Luxemburg zu bestrafen»

Obschon Belgier weiterhin nach Luxemburg - und auch umgekehrt - reisen können, müssen Personen, die aus dem Großherzogtum zurückkehren, weiterhin eine Quarantänezeit einhalten. Darüber hinaus hat das Land seine Staatsangehörigen zu «erhöhter Wachsamkeit» aufgerufen.

«Es geht nicht darum, Luxemburg wegen zu korrekter Zahlen zu bestrafen», antwortete das belgische Außenministerium seinerseits. Außerdem versicherte es, dass die Informationen an die belgischen epidemiologischen Experten weitergeleitet wurden, um die Situation analysieren zu können.

(Marine Meunier/L'essentiel)