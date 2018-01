Abstimmung über Krankenhausplan im Februar

Endlich ist es geschafft. Nach monatelangen Diskussionen ist der Krankenhausplan fast fertig. Die Idee, eine Conférence Nationale des Conseils Médicaux zu schaffen, wurde von den Abgeordneten endgültig aufgegeben. Damit geht die Gesetzgebung auf die finale Version des Textes zu, der bereits im September 2016 vorgelegt wurde.

Die Abgeordneten haben am Dienstagvormittag in einem parlamentarischen Ausschuss an der jüngsten Stellungnahme des Staatsrates gearbeitet, der allerdings nicht mehr viel an dem Gesetzesentwurf zu beanstanden hatte. Über die finale Version soll voraussichtlich in den nächsten Tagen «während der Plenarsitzungen zwischen dem 6. und 8. Februar» abgestimmt werden, wie es auf der Website der Chamber heißt.

Der Krankenhausplan regelt die Verteilung der Leistungen auf die verschiedenen Krankenhäuser, weist ihnen einen Finanzrahmen zu oder legt die Anzahl der genehmigten Betten fest.

(L'essentiel)