Der Großherzog hat sich für den Kaiser herausgeputzt

Dieser Mann hat einfach Stil. Großherzog Henri hat sich für die Thronbesteigung des japanischen Kaisers Naruhito am Dienstag im Palast in Tokio herausgeputzt. In Frack, weißem Hemd und Weste, mit rot-blauem Schal und weißer Fliege beeindruckte er die 180 Gäste, darunter Königspaare aus Belgien, Spanien und Bhutan.

Luxemburgs Herrscher bleibt für einige Tage in Japan. Auch Außenminister Jean Asselborn soll am Donnerstag anreisen. Gemeinsam werden sie eine Firma am Fuße des Fuji-Berges, Fanuc (Fuji Automatic Numerical Control), besuchen. Am Freitag steht dann ein Treffen mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe auf dem Programm. Am Samstag wird Jean Asselborn an einer Ministertagung der 33 Länder des Global Forum on Steel Overcapacity teilnehmen.

(L'essentiel)