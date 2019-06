Suspendierte Mitarbeiter erhalten noch Gehalt

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Kontrollaktivitäten werden fortgesetzt. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen», sagt Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, gegenüber L'essentiel. Die Ergebnisse der ersten Überprüfung durch PricewaterhouseCoopers (PwC) nach Bekanntwerden der Veruntreuung von zwei Millionen Euro durch zwei Beamte des Nationalen Gesundheitsfonds (CNS) waren beruhigend.

«3000 Stunden Arbeit wurden für die Analyse von 100 Millionen schriftlicher Dokumente aufgewendet. Und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Das waren nur zwei Einzelfälle», sagte der Minister, der nicht will, dass die CNS-Beamten stigmatisiert werden. «Sie sind ausgezeichnete Mitarbeiter, mit einwandfreier Moral und sie arbeiten gewissenhaft.»

Gehälter werden noch gezahlt

Eine zweite Überprüfung durch die Generalinspektion der sozialen Sicherheit (IGSS) läuft noch. «Es geht um die Verfahren. Es geht darum, zu sehen, was nicht funktioniert hat und wie man diese Verfahren in Zukunft verbessern kann, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen.»

Was den strafrechtlichen Aspekt betrifft, so hüllt sich die Staatsanwaltschaft in Schweigen. Der Minister bestätigt jedoch, dass die beiden suspendierten Mitarbeiter ihr Gehalt erhalten. «Zunächst gilt die Unschuldsvermutung. Nach Abschluss der Ermittlungen und dem Urteil müssen wir über die Rückerstattung von unterschlagenen Beträgen und Gehältern sprechen, wenn ihre Schuld eindeutig festgestellt wurde», sagt Romain Schneider.

(Gaël Padiou/L'essentiel)