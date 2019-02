Der Supermond geht über Luxemburg auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg und der Großregion setzte sich der Supermond am Dienstag späten Nachmittag mit großer Anmut an den langsam aufziehenden Abendhimmel.

Dieser Supermond ist optisch durch einen Vollmond gekennzeichnet, der viel größer und heller erscheint als sonst.

(L'essentiel)