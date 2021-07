Asselborn schickt Brief an Spionagefirmen

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (LSAP) reagierte am Mittwoch mit einem Brief an die Luxemburger Tochtergesellschaften der NSO-Group auf die Enthüllungen um die Spionageapp Pegasus. Das Schreiben veröffentlichte das Außenministerium am Mittwoch in einer Mitteilung. Zuvor hatte L'essentiel darüber berichtet, dass die NSO-Group Verbindungen ins Großherzogtum hat und hier mehrere Tochtergesellschaften betreibt. Die App soll von mehreren Staaten benutzt worden sein, um Dissidenten, Journalisten und Oppositionelle auszuspionieren. Das hatten investigative Recherchen mehrerer Medien aufgedeckt.

Der Minister habe in dem Schreiben «seine große Besorgnis über die angebliche Bespitzelung von Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und politischen Führern» ausgedrückt. Asselborn erinnerte die Unternehmen daran, dass die Gesellschaften den gesetzlichen Rahmenbedingungen unterliegen. Unternehmen seien verpflichtet, die Menschenrechte zu respektieren, führt Asselborn weiter aus, entsprechende Prinzipien würden auch auf der Website des Konzerns genannt.

Luxemburg kann Exporte kontrollieren

Konkret verweist der Außenminister dabei auf die «United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights», die Unternehmen verpflichtet, dass sich ihre Aktivitäten nicht negativ auf die Menschenrechte auswirken. Das luxemburgische Recht sehe eine entsprechende Kontrollmöglichkeit vor, selbst wenn die Waren wie im Fall von Pegasus aus Israel exportiert werden. Asselborn fordert von den Unternehmen, jede Entscheidung zu unterlassen, die zur illegalen Nutzung von Gütern und Technologien führen könne.

Luxemburg werde nicht dulden, dass Exportgeschäfte aus Luxemburg zu Menschenrechtsverletzungen in Drittländern beitrügen. Asselborn drohte zudem an, dass das Großherzogtum erforderliche Maßnahmen treffen werde, um Abhilfe zu schaffen und deutet somit die Möglichkeit von Sanktionen gegen die in Luxemburg ansässigen Unternehmen an.

