Das Risiko der Überlastung bleibt weiter bestehen

Ende August könnte das Gesundheitssystem aufgrund der aktuellen Krise überlastet sein. Das sagt jedenfalls Research Luxembourg in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht. Bei der Befragung am Mittwoch zeigte sich Gesundheitsministerin Paulette Lenert allerdings zuversichtlicher. «Es gibt immer ein Risiko», gestand sie. «Aber in den Krankenhäusern sind heute nicht mehr so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie im März», erklärte sie. Wir könnten diese zweite Welle durch Sensibilisierung eindämmen. Es sei wichtig, den Menschen die Bedeutung der Barrieremaßnahmen verständlich zu machen. Eine Wiedereröffnung der «Centres de soins avancés» ist derzeit «nicht geplant».

«Höhepunkt der Belastung erreicht»

Jean-Claude Schmit warnte zuvor vor der Gefahr einer Überlastung der Labore. «Wir haben die Situation derzeit unter Kontrolle», versicherte Paulette Lenert am Mittwoch. Eine Verschlechterung könne allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Ebenfalls bedauerte Jean-Claude Schmit am vergangenen Wochenende, dass das Gesundheitsamt nicht mehr in der Lage sei, die Kontakte der Infizierten ausfindig zu machen. «In der Tat hatten wir in der vergangenen Woche einen Höhepunkt der Belastung erreicht», räumte die Gesundheitsministerin ein. Das sei heute nicht mehr der Fall, und der derzeitige Dienst werde verstärkt. Es ist immer abhängig davon, ob die neuen Fälle viele Kontakte hatten. «In solchen Fällen ist die Situation schwer zu bewältigen.» Sollte die Regierung also doch auf eine Tracing App zurückgreifen? «Eine App kann die von unseren Teams geleistete Arbeit nicht ersetzen», betont die Ministerin. «Wir sind in der Lage, die Kontakte auf effiziente Weise zu identifizieren.»

