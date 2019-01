Ex-​​Angestellte bleiben am Schultor hängen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie wollten ihre Arbeit am Montagmorgen um 8 Uhr aus Protest wieder aufnehmen, doch den fünf Grenzgängerinnen wurde der Zutritt zum Lyzeum Vauban verweigert. «Meine Klientinnen gingen daraufhin zu GO RH, auch vergebens», sagt ihr Anwalt Dogan Demircan. «Bevor ich vor dem Arbeitsgericht auftrete, möchte ich eine gemeinsame Basis mit dem Lycée Vauban finden, das die fünf Frauen in unbefristete Verträge hätte einstellen können, sodass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren.» Das Lycée Vauban wollte sich nicht äußern.

Die fünf Grenzgängerinnen waren von Eurest Luxemburg im französischen Lyzeum Vauban als Betreuerinnen für die Bereiche der Klassenzimmer, der Kantine und Aufenthaltsbereiche auf Zeit eingestellt worden. Mit dem Ende des Eurest-Vertrags im September 2017 endete auch ihr Beschäftigungsverhältnis. Das Lycée Vauban arbeitet für diese Dienste nun mit dem Zeitarbeitsunternehmen GO RH zusammen, welches die Frauen nicht in seine Belegschaft eingliedern wollte.

Die Frauen hatten deswegen angekündigt, am Montag wieder an ihrem alten Arbeitsplatz zu erscheinen, um ihre Arbeit dort fortzusetzen. Demircan hatte bereits gesagt, dass sie vors Arbeitsgericht ziehen werden, sollte es nicht gelingen, sich außergerichtlich zu einigen.

(L'essentiel)