Kinder erklären Abgeordneten ihren Job

Die Abgeordnetenkammer hatte am Dienstag eher Schulklassen-Atmosphäre, denn 100 Kinder aus dem ganzen Land kamen, um anlässlich des Internationalen Kindertages die hohe Welt der Politik zu besuchen. Aber diesmal ging es nicht darum, dass die Kleinen etwas lernten. Statt Notizbüchern und Schulsachen brachten die Kinder viele eigene Ideen mit.

«Es begann alles mit den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr», erklärt Michèle Schilt, stellvertretende Direktorin des Zentrums fir politesch Bildung, die die Initiative zusammen mit dem Kanner-Büro in Wiltz initiiert hat: «Ziel war es, den Jüngsten verständlich zu machen, worum es bei der Demokratie geht.»

«Ich fand sie sehr positiv und überraschend»

In sieben Gruppen trafen sie die Abgeordneten in zwangloser, freundlicher Atmosphäre, auf gebastelten Pappfiguren hatten die Kinder ihre Anliegen aufgeschrieben: «Das war eine richtige Schulstunde für uns», freut sich Simone Beissel von der DP.

Von der Umwelt über Tierrechte bis hin zu Armut wurden alle wichtigen Themen diskutiert. Den Politikern wurde sogar das Porträt eines «idealen Abgeordneten» skizziert: «Er sollte klug und engagiert sein, mutig und geduldig und gerne Sport machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Aufgabe gewachsen bin», scherzt Marco Schank (CSV).

«Die Kinder sagten, dass wir mehr Reisen unternehmen müssten, um die Armut in Afrika zu sehen. Ich fand sie sehr positiv und überraschend. In ihrem Alter hätte ich noch nicht an all diese Herausforderungen gedacht», sagt Max Hahn (DP): «Sie haben alle gesagt, dass sie mal Minister oder Abgeordneter werden wollen. Die Nachfolge ist also gesichert.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)