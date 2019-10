Kirchberg soll «ein Ort zum Leben» werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie kann man Kirchberg lebendiger und attraktiver machen? An dieser Frage arbeitet die dänische Firma Gehl seit fast zwei Jahren. Zwei der Architekten, Solvejg Reigstad und Andreas Røhl, besuchten am Donnerstag das Ministerium für öffentliche Arbeiten, um ihr Projekt vorzustellen. Ihre Ideen werden nun vom Kirchberg-Fonds, der Stadt Luxemburg und dem Ministerium bewertet. Anschließend wird darüber entschieden, was umgesetzt wird.

Allgemein soll das Gebiet attraktiver gestaltet werden, indem der Verkehr eingeschränkt wird. «Das hat mit historischen Gründen, aber auch mit den vielen Staus und der damit verbundenen Frustration zu tun», erklärt Røhl. Die Architekten wollen ein «nachhaltiges Verkehrssystem aufbauen, in dem die Tram eine besondere Rolle einnimmt», sagt sein Kollege Reigstad. Das Projekt sieht außerdem viele neue Radwege vor, von denen die ersten beiden «kurzfristig» gebaut werden sollen, wie Minister François Bausch (Déi Gréng) erklärt. «Die Regierung will die Fehler, die in der Vergangenheit, als die Stadtteile für das Auto konzipiert wurden, nicht wiederholen.»

« Wie eine Insel »

Andreas Røhl lobt zwar die «architektonische Qualität» des Stadtteils, kritisiert aber auch dessen Erreichbarkeit: «Der Kirchberg ist fast schon wie eine Insel, auf der es viele freie Flächen gibt, die aber kaum von den Menschen genutzt werden.» Er will bestimmte Straßen und Plätze völlig verändern, «um sie menschlicher zu machen und das Arbeitsumfeld angenehmer zu gestalten». Manchmal genüge es schon, ein wenig Stadtmobiliar, wie zum Beispiel Bänke, aufzustellen, um einen Ort zum Leben zu erwecken, sagt Reigstad.

Auf dem Kirchberg sollen laut Bausch künftig 65.000 Menschen arbeiten. «Wir möchten, für jeden zweiten Angestellten eine Wohnung auf dem Kirchberg schaffen. Zurzeit kommt auf fünf Angestellte eine Wohnung», sagt der Minister.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)