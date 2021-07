Was droht der Unfall-​​Fahrerin von Bartringen?

Die Eisenbahngesellschaft Luxemburgs (CFL) führt zwar Präventions- und Sensibilisierungskampagnen zu den Risiken an Bahnübergängen durch, «aber hindert die Leute nicht daran, die Straßenverkehrsordnung nicht zu respektieren», bedauert eine CFL-Sprecherin am Tag nach dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug in Bartringen. «Es kann, wie gestern (Anm. d. Red.: Montag), zu gefährlichen Situationen kommen, nicht nur für die Person im Auto, sondern auch andere Wartende, die Fahrgäste im Zug sowie den Zugführer.»

Zwischenfälle sind gar nicht so selten



Im Jahr 2019 hatte die CFL 87 Vorfälle an Bahnübergängen registriert, ob mit Autos, Lkw, Radfahrern, Fußgängern oder landwirtschaftlichen Maschinen. Im Jahr 2020, als der Verkehr aufgrund der Pandemie zurückgegangen war, wurden 70 Vorfälle registriert. Von Januar bis März 2021 fanden bereits 25 Vorfälle statt. Von 2016 bis 2021 starben in Luxemburg zwei Menschen bei Unfällen an Bahnübergängen.





Nach dem Unfall am Montag hätten die CFL-Teams die ganze Nacht gearbeitet, damit die Strecke wieder freigegeben werden konnte. Die Kosten des Vorfalles gelte es noch zu berechnen. «Wir werden das irgendwo zurückbekommen, das ist eine Versicherungsfrage». Das Gleiche gelte für den Schaden an der verunglückten SNCB-Lokomotive. «Das wird eine Angelegenheit für die Versicherungen der beiden beteiligten Parteien», sagt eine Sprecherin der luxemburgischen Justiz. Die CFL sagt derzeit nicht, ob sie plant, den Fall vor Gericht zu bringen.

«Wir planen für jeden zu ersetzenden Bahnübergang etwa zehn Jahre»

Die betroffene Autofahrerin könnte in jedem Fall mit einem Bußgeld belegt werden, wenn die Untersuchung bestätigen sollte, dass sie an der an der heruntergelassenen Schranke vorbeigefahren ist. In diesem Fall würde ihr eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 145 Euro sowie der Abzug zweier Führerscheinpunkte drohen, so die Justizsprecherin. Bei Nichtzahlung drohten rechtliche Schritte mit Strafen von bis zu 500 Euro Bußgeld und zwölf Monaten Fahrverbot, da bei dem Unfall niemand verletzt wurde.

Die CFL ist schon lange bemüht, Bahnübergänge weiter abzubauen und durch Brücken oder Unterführungen zu ersetzen. Seit 2003 sind in Luxemburg 25 Gleisübergänge verschwunden. «Im Durchschnitt entfernen wir zwei pro Jahr», sagt die CFL-Sprecherin. Derzeit gebe es noch 116 Bahnübergänge im Großherzogtum, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie verschwinden. «Wir planen für jeden zu ersetzenden Bahnübergang etwa zehn Jahre», vom Beginn der Planungen bis zum Ende der Arbeiten.

Und so lange es noch Bahnübergänge gibt, wird auch das Bewusstsein für die Gefahr in Erinnerung gerufen. «Wir machen Präventionskampagnen», sagt die CFL-Sprecherin. Auch Aktionen in Schulen würden Aktionen gestartet, mit Programmen, die an das Alter der Kinder angepasst sind, «um ihnen zu erklären, wie man sich auf den Bahnsteigen oder an Bahnübergängen verhält».

