Mehr Superreiche haben ein Konto in Luxemburg

Der private Bankensektor in Luxemburg ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Nach einem Bericht der «Association Banques et Banquiers Luxembourg» (ABBL) hat sich das im Großherzogtum verwaltete Kundenvermögen in elf Jahren mehr als verdoppelt. Im Jahr 2019 verwalteten Luxemburgs Banken demnach Kundeneinlagen in Höhe von 466 Milliarden Euro.

Die Zahl der Kunden, die mehr als 20 Millionen Euro bei den Banken deponieren, nehme dabei zu. Diese Kunden machen inzwischen 58 Prozent des gesamten Anlagevolumens aus. Der Anteil der Kunden, die weniger als eine Million Euro auf dem Konto haben, sei dagegen rückläufig. Machten sie 2015 noch 13 Prozent des Anlagevolumens aus, sind es heute nur noch rund acht Prozent.

Dieser Wandel in der Kundenstruktur führe dazu, dass die Branche «anspruchsvollere Produkte und Dienstleistungen» entwerfe, heißt es in der ABBL-Mitteilung weiter. 85 Prozent der Vermögenswerte stammten dabei von europäischen Kunden. 21 Prozent der Kunden wohnen selbst in Luxemburg, 17 Prozent stammen aus dem benachbarten europäischen Ausland.

(MV/L'essentiel)