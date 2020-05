CGDIS liefert 27 Millionen Masken in einer Woche aus

Es war eine Herkulesaufgabe die der CGDIS zu bewältigen hatte. Zur Freude der Verantwortlichen wurde sie in Rekordzeit bewältigt: In einer Woche verteilten die Helfer 27 Millionen Masken an die Gemeinden, die nun 50 Stück an alle Einwohner im Alter über 16 Jahren zur Verfügung stellen.

Die Masken sollen die Lockerungen unterstützen und die Menschen im Großherzogtum in die Lage versetzen, sich vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.

«In Anbetracht des Transportvolumens wurde die Entscheidung getroffen, das Land in vier Zonen zu unterteilen und diese zu beliefern. Weniger als eine Woche nachdem die Masken in Luxemburg angekommen sind, wurden alle Gemeinden beliefert», erklärte das großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps in einer Pressemitteilung.

