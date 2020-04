«Ich verstehe nicht, warum die Schule so früh öffnet»

Am Montag kehren die Schülerinnen und Schüler, die ihre Abschlussprüfungen ablegen, wieder in die Klassensäle zurück. Die von der Regierung ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen, wie geteilte Klassen und geschlossene Kantinen, beruhigt die Betroffenen nicht. Die Angst sich selbst und Familienmitglieder mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken ist groß.

«Es ist viel zu wenig über die interne Organisation bekannt. Wir wissen zum Beispiel nicht genau, wie wir uns auf den Fluren verhalten sollen, oder wenn mehrere Schüler gleichzeitig auf die Toilette müssen», sagt Sarah, eine Schülerin des Lycée Hubert Clément in Esch/Alzette. Sie befürchtet auch, kurz vor den Prüfungen krank zu werden.

«Wir wissen, was wir machen müssen»

Für Paul, der das Lycée Classique in Diekirch besucht, ergibt die Wiederaufnahme des Unterrichts wenig Sinn: «Wir wissen, was wir für die Prüfungen machen müssen. Außerdem können wir jederzeit bei unsere Lehrern nachfragen, falls doch etwas unklar ist. Ich verstehe nicht, warum wir so früh in die Schule zurückkehren sollen, wenn wir zu Hause alles erledigt bekommen.»

Kelly, die ihre Prüfung am Lycée technique de Bonnevoie ablegt, teilt die Sorgen ihrer Mitschüler, freut sich aber über das Wiedersehen mit ihren Lehrern. «Ich habe eine Menge Fragen zu meinen Prüfungen. Ich weiß zum Beispiel nicht genau, wann ich in die Prüfungen muss. Am Montag werden wir alles erfahren.»

