Dem Finanzplatz geht es trotz Krise gut

Die Covid-19-Pandemie konnte dem Finanzplatz kaum etwas anhaben, wie Nicolas Mackel, Geschäftsführer von Luxembourg for Finance (LFF), am Montag im parlamentarischen Finanzausschuss erläutert hat. «Bereits vor einem Jahr, kurz nach dem Lockdown, hatte er eine Bewertung vorgenommen. Wir wollten wissen, was sich seitdem geändert hat», erklärte André Bauler (DP), Abgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses.

Die Branche habe sich «gut erholt», wie Nicolas Mackel sagt. Vor der Krise wurden rund 4.700 Milliarden Euro verwaltet, infolge der Konjunkturschwäche war die Summe auf 4.100 Milliarden Euro zurückgegangen. Nun liegt der Betrag bei etwa 5.500 Milliarden Euro. «Das ist ein Zuwachs von 20 Prozent in einem Jahr», so der LFF-Direktor.

(jg/L'essentiel)