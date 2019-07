CFL-​​Mitarbeiter werden auf den Bahnsteig versetzt

Etwas mehr als sieben Monate vor der Einführung des kostenlosen Nahverkehrs am 1. März 2020 treibt die CFL ihre Umstrukturierung voran. Durch den Wegfall von Verkauf und Kontrolle der Tickets wird die CFL in diesen Bereichen weniger Personal brauchen. Die Eisenbahngesellschaft will die freien Kapazitäten nutzen, um den Service zu verbessern. Künftig sollen mehr Mitarbeiter auf den Bahnsteigen und am Bahnhof eingesetzt werden, um Kunden zu informieren, gab die CFL bekannt.

Die betroffenen Mitarbeiter haben die Wahl, ob sie künftig im Empfang mitarbeiten, bei der Leitung der Schalter eingesetzt werden, die erhalten bleiben «oder eine Versetzung in andere offene Positionen innerhalb der CFL» beantragen, sagte die Luxemburger Bahn in einer Erklärung.

Die meisten Schalter werden geschlossen

Was die Schließung der Schalter betrifft, so bleiben nur die in Luxemburg-Stadt und Belval-Universität geöffnet. Der Grund ist, dass hier auch Tickets für den internationalen Fernverkehr und Abonnements verkauft werden. Ein weiterer Schalter bleibt für die Tickets erster Klasse erhalten.

Des Weiteren will die CFL mehr in Technologie investieren. Geplant ist der Zugang zu Wlan an einer wachsenden Anzahl von Bahnhöfen, der Einsatz von Videoüberwachung und die Ausstattung mit Tablets für Mitarbeiter, die in direktem Kundenkontakt stehen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)