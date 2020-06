«Luxemburgisch hat kein Wort für Femizid»

«Die Straßen sind für Frauen nicht sicher, sie werden belästigt. Wir gehen nachts hinaus, um die Straßen zurückzuerobern und unsere Botschaft zu verbreiten. Es ist symbolisch», sagt die Frau, die das Kollektiv«Collages féminicides» ins Leben gerufen hat, und es vorzieht, anonym zu bleiben.

Inspiriert von den Plakaten in Paris, die das Fehlen von Zahlen zu Morden an Frauen anprangern, beschloss sie, die Situation in Luxemburg in die eigenen Hände zu nehmen und das Problem in die Straßen der Stadt zu tragen, denn auch im Großherzogtum werden die Zahlen für Frauenmorde nicht gesondert erfasst.

« Wir streben Orte mit vielen Menschen an »

Derzeit sind zehn Frauen in dem Kollektiv aktiv, die in Dreier- oder Vierergruppen die Orte für die Botschaften auswählen. «Wir streben Orte mit vielen Menschen an, wie das Bahnhofsviertel.» «Im Luxemburgischen gibt es nicht einmal ein Wort für Femizid, obwohl es sich um kaltblütige Gewalt handelt. Sie als Femizide zu kategorisieren, bedeutet, das Problem sichtbar zu machen».

Am heutigen Donnerstag Morgen wird das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern eine Bilanz der häuslichen Gewalt im Jahr 2019 ziehen. «Es gab einen Aufwärtstrend von Januar bis Anfang Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahr», so Olga Strasser vom Dienst für die Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt gegenüber L'essentiel. «Der Zusammenhang zwischen dieser Erhöhung und den Auswirkungen des Lockdowns ist noch nicht geklärt.»

