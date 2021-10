Polizist wegen Körperverletzung angeklagt

Die Luxemburger Justiz ermittelt gegen einen Polizisten wegen Körperverletzung. Dem Beamten wird vorgeworfen, einen Passanten am Vorabend des Nationalfeiertages schwer im Gesicht verletzt zu haben.

Der betreffende Beamte konnte zwischenzeitlich identifiziert werden, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt. Er sei bereits am Donnerstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden.

Der Richter erhob Anklage wegen des Vorwurfs der Körperverletzung gegen den Polizisten und stellte diesen unter richterliche Aufsicht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

Lage eskaliert

Die Polizei hatte am Nationalfeiertag ursprünglich von mehreren Schlägereien berichtet. In der Rue de Rost war demnach gegen 2.30 Uhr die Lage eskaliert. Die Personenkontrollen, mit denen die Beamten auf die Situation reagierten brachte das Fass dann offenbar zum Überlaufen.

In der Polizeimeldung am Nationalfeiertag war von einem verletzten Beamten und einer «weiteren verletzten Person» die Rede, beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm in der Nacht vier Personen in Gewahrsam. In der Folge leitet die Generalinspektion der Polizei Anfang Juli Ermittlungen wegen «möglicher Polizeigewalt» ein.

(L'essentiel)