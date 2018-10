Brandopfer gerührt von riesiger Solidarität

Ein Jahr ist es schon her – und doch sind die Erinnerungen noch frisch. Es war an einem Sonntagabend, Mitte September vergangenen Jahres. Die Schulferien waren in Hünsdorf, einem Ortsteil von Lorentzweiler, gerade vorbei. «Lucile und Alice waren total aufgeregt zurück in die Schule zu gehen», erzählt Mutter Émilie. Um 20.30 Uhr gingen beide Mädchen – damals 5 und 9 Jahre alt – zu Bett. Um 23 Uhr war es dann auch für die Eltern so weit. Als sie aus dem Badezimmer kamen, hörten sie plötzlich einen Höllenlärm im Wohnzimmer. Dieses befand sich im Erdgeschoss. Zuerst dachten sie an einen Einbrecher. Familienvater Rémi ging nach unten. Nach wenigen Sekunden rief er: «Feuer!».

Émilie hatte gerade noch Zeit, um einen Bademantel anzuziehen, mit den Töchtern die Treppe hinunterzueilen und das Haus zu verlassen. Für die beiden Schildkröten war es zu spät. Die Flammen schossen bereits in die Höhe, das Erdgeschoss war schnell in dickem Rauch eingehüllt. Der nur in Unterhose bekleidete Rémi versuchte ein letztes Mal in das Haus zu rennen, um sich eine Hose zu holen. Da er zu viel Rauch eingeatmet hat, musste er später für ein paar Stunden im Krankenhaus bleiben. Die durch die Nachbarn alarmierte Feuerwehr kam schnell, aber «das Feuer wuchs immer schneller», erzählt Émilie.

Möglichst schnell zu einem «normalen» Leben zurückkehren

Die junge Mutter und ihre zwei Töchter wurden von Nachbarn aufgenommen. Familie Weiss gab ihnen Decken, Schuhe, Pullis und besorgten Kaffee. Es war der Anfang einer ungemeinen Solidarität, welche den Betroffenen zuteil wurde. «Draußen standen viele Leute, die uns ihre Hilfe anboten», erzählt sie. Gemeinderat Marguy Kirsch-Hirtt blieb bis 3 Uhr in der Nacht an ihrer Seite. Dann war das Feuer gelöscht – und alles zerstört. Die Familie fand für eine kurze Nacht bei ihren Freunden Jérôme und Émilie einen Unterschlupf. Am folgenden Morgen gingen die Töchter bereits wieder zur Schule, «um möglichst schnell zu einem normalen Leben zurückzukehren», so die Mutter.

Für die Eltern ging es zuerst in Richtung Rathaus. Der Gemeindesekretär setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um so schnell wie möglich eine Unterkunft zu finden. Am gleichen Nachmittag besuchten die Eltern noch die Dienstwohnung der Post. Nachdem sie ein paar Nächte bei Freunden und bei Rémis Schwester Julie in Walferdingen verbrachten, zogen sie dort ein. Die Wohnung musste zwar aufgefrischt werden, aber «dank der Hilfe von Menschen wie Luisa, Manuel,...» konnte die Familie etwa zehn Tage danach einziehen.

Im November soll es endlich soweit sein

Auch ihre Versicherung beauftragte sehr schnell einen Experten, der die ersten Mittel freigab, damit die Familie sich neu einkleiden konnte. Gleichzeitig erhielten sie Hilfe von Kollegen, Freunden, Familienmitgliedern und Schülereltern. «Wir erhielten Kleidung ohne Ende», sagt die Mutter. Am Umzugstag stand der Vater eines Klassenkameraden der Mädchen mit einem Umzugswagen vor der Tür und half Rémi damit, die gespendeten Möbelstücke zu transportieren. «Betten, Schränke, Sofas, Tisch, Kühlschrank: Wir hatten alles, was wir für den Umzug brauchten, sogar eine Geschirrspülmaschine», betont Émilie. Ein Jahr später ist sie immer noch dankbar dafür. «Leute kamen in die Wohnung, um uns Nahrungsmittel, Bettlaken und Handtücher zu bringen. Es war unglaublich».

Heute hat sich ihr Leben wieder einigermaßen normalisiert. Die Bauarbeiten im zerstörten Haus nehmen langsam ein Ende. «Im November sollte es endlich so weit sein», sagt Émilie. Die Familie erwartet ihr drittes Kind – ein Mädchen – und hat «zur großen Freude von Lucile und Alice» zwei kleine Schildkröten adoptiert. Die beiden Töchter erinnern sich übrigens sehr ungewöhnlich an den verheerenden Tag. Für sie war es die Nacht, in der «Papa nackt auf der Straße stand». Im Nachhinein ist sie erleichtert, dass es nur einen materiellen Schaden gab. Die Solidarität, die ihr ein neues Leben möglich machte, wird sie nie vergessen.

