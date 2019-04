Reaktionen auf den Tod von Großherzog Jean

Nach Bekanntwerden des Todes von Großherzog Jean folgten schnell die ersten Reaktionen. Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, reagierte auf die Meldung mit «großer Trauer». «Wie das gesamte luxemburgische Volk hatte auch ich eine sehr hohe Wertschätzung für diesen Mann, der während seiner gesamten Herrschaft immer das Beste von sich selbst für sein Land gegeben hat, das ihm so viel schuldet», schrieb er. «Sein Tod ist ein großer Verlust für das Großherzogtum und für Europa. In dieser schmerzhaften Zeit bin ich in Gedanken bei der großherzoglichen Familie, der ich mein aufrichtiges Beileid aussprechen möchte.»

Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean a toujours été proche des Luxembourgeois qui sont aujourd'hui unis dans la même tristesse. Sa disparation est une grande perte pour le Grand-Duché et pour l'Europe. https://t.co/UmCt4RynzK — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 23. April 2019

Corine Cahen, Ministerin für Familie, Integration und die Großregion, erklärte auf Twitter, dass Jean «ein großes Staatsoberhaupt war: Er interessierte sich für das Leben aller Menschen, hatte die Arme für alle geöffnet und zeigte stets großes Mitgefühl.»

De Grand-Duc Jean war e grousse Staatschef, an hie war virun allem e grousse Mensch: en huet sech säi Liewe laang fir all eenzelne Mensch intresséiert, hat emmer en oppent Ouer fir jiddereen an eng grouss Empathie. E richtege Scout! Au revoir Monseigneur, ech wäert Iech vermëssen — Corinne Cahen (@CorinneCahen) 23. April 2019

Et ass mat ganz vill Trauer, dass d’Chrëschtlech Sozial Vollekspartei d’Nouvelle vum Dout vum Grand-Duc Jean entgéinthëlt. D’CSV dréckt der grousshäerzoglescher Famill hiert häerzlecht Bäileed aus. Mir soen dem Grand-Duc Jean Merci fir seng grouss Leeschtung fir eist Land. — CSV (@CSV_news) 23. April 2019

Auch die CSV drückte auf Twitter ihre Anteilnahme aus. Die Partei dankte dem Großherzog für sein «ausgezeichnetes Wirken» als Landesoberhaupt. Alex Bodry, Vorsitzender der LSAP in der Chamber, sagte, dass Großherzog Jean ein «verantwortungsbewusstes Staatsoberhaupt und ein guter und einfacher Mann» war. «Es war eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten.» Djuna Bernard, Abgeordneter und Vizepräsident der Partei Déi Gréng, schrieb, dass Jean das Bild eines «großen Staatsmannes» geprägt hat und ein Befreier des Landes während des Zweiten Weltkriegs war.

Auch die luxemburgische Botschaft der Vereinigten Staaten sprach der großherzoglichen Familie ihr Beileid aus: «Es war nicht einfach für ihn, in die Fußstapfen seiner Mutter Großherzogin Charlotte zu treten, an einem Ort, der durch den Krieg so in Mitleidenschaft gezogen worden war. Ohne ihn gäbe es das Großherzogtum nicht mehr als solches: Es gedeiht, wächst und positioniert sich als eines der einflussreichsten Länder der Welt.»

Pflichtbewosst, mënschlech,iwerparteilech : mam Grand-Duc Jean huet eis en responsablen Staatschef an e gudden an einfachen Mënsch verlooss. Et war eng Éier mat him zesummen ze schaffen. Mäin Bäiled un d’Famill @CourGrandDucale pic.twitter.com/uheDc9rBOM — Alex Bodry (@AlexBodry) 23. April 2019

Mam Doud vun S.A.R. Dem Grand-Duc Jean verléisst eis e groussen Staatsmann, en Befreier vun Lëtzebuerg am 2. Weltkrich, eise Chef Scout. Main opriichtegt an deiwsten Matgefill un d‘Großherzoglech Famill, Lëtzebuerg trauert mat Ierch. — Djuna Bernard (@DjunaBernard) 23. April 2019

(L'essentiel)