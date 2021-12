Staatsanwaltschaft verzichtet auf Berufung

Die Luxemburger Staatsanwaltschaft geht im CSV-Frëndeskreess-Prozess nicht in Berufung, wie sie in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag schreibt. Der Freispruch des früheren Parteipräsidenten Frank Engel und der Mitangeklagten ist damit rechtskräftig.

Insgesamt sieben Personen waren im Rahmen eines Arbeitsvertrags mit dem CSV-Frëndeskrees, den Engel ohne das Wissen der Partei abgeschlossen hatte, von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Das Gericht hat sie am 9. Dezember freigesprochen.

(mei/L'essentiel)