Anne Brasseur sagt der Chamber «Adieu»

Die DP-Abgeordnete und frühere Ministerin, Anne Brasseur, wird mit Ende Januar ihr Chamber-Mandat zurücklegen. Das kündigte die 67-Jährige am Dienstag überraschend in einer Plenarsitzung des Parlaments an. Sie werde nicht mehr bei den Kammerwahlen im Herbst antreten, erklärte Brasseur.

Die politische Karriere der studierten Psychologin begann 1975 als Gemeinderätin der Stadt Luxemburg. Zwischen 1982 und 1999 und zwischen 2005 und 2009 übte sie in der Hauptstadt die Funktion einer Schöffin aus. Zwischen 1979 und 1999 vertrat sie die DP in der Chamber, bevor sie als Bildungsministerin in das Regierungskabinett Juncker-Polfer aufstieg. 2004 wechselte Brasseur erneut als Abgeordnete ins Parlament, wo sie 2009 und 2013 im Amt bestätigt wurde. Auch im Ausland machte sich die liberale Politikerin einen Namen: Drei Jahre lang leitete sie die Parlamentarische Versammlung des Europarates in Straßburg.

Den vakanten Sitz in der Chamber wird gemäß der Resultate der Parlamentswahl 2013 Frank Colabianchi, der Bürgermeister von Bartringen, einnehmen.

An der 1. Sëtzung vun 2018 huet d'@dp_lu Deputéiert @Anne_Brasseur annoncéiert dat si hiert politescht Mandat als Deputéiert op den 31. Januar nidderleet. pic.twitter.com/H3fO2VNvkn — Chambre des Députés (@ChambreLux) 16 janvier 2018

.@ChambreLux d’Anne Brasseur seet der Chamber an der Politik Äddi. Merci Ännchen fir Deng 39 Joer Engagement am Interessi vum Allgemenwuel vum Land an am Conseil de l’Europe! pic.twitter.com/RA9mZg0LIf — Berger Eugène (@BergerEugene) 16 janvier 2018

(L'essentiel)