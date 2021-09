Kings of Leon heizen 2022 Düdelingen ein

Die Stadt Düdelingen hat zusammen mit der Koordination von Esch2022 die Projekte vorgestellt, die in Düdelingen abgehalten werden. Darunter ein wahres Highlight: Am 11. un 12. Juni 2022 wird in der Südstadt ein großes Festival stattfinden, bei dem Kings of Leon als Headliner die Bühne rocken werden. Ebenfalls mit von der Partie als Organisatoren sind den Atelier, De Gudde Wëllen sowie die KuFa.

«Mit Kings of Leon in Düdelingen wollten wir dem Publikum in Luxemburg und der Großregion etwas wirklich Besonderes bieten», erklärt John Rech, Musikbeauftragter der Stadt. Das Festival wird auf dem Gelände der Neischmelz organisiert – bis zu 15.000 Menschen können am Event teilnehmen.

Zuletzt standen die Grammy-Gewinner 2014 beim Rock-A-Field auf einer Luxemburger Bühne. Das letzte Album der Band, «When You See Yourself», erschien im vergangenen März. Wer im Juni live dabei sein möchte, zahlt am Tag des Kings of Leon Gigs 35 Euro, am zweiten Festivaltag sei der Eintritt kostenlos, erklärte Rech weiter.

(Cédric Botzung/L'essentiel)