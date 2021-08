Arbeitsmarkt schneidet im EU-​​Vergleich gut ab

Trotz der Coronakrise hat Luxemburg im Jahr 2020 zwei Prozent mehr Arbeitnehmer beschäftig als im Jahr 2019, so eine am Montag veröffentlichte Statec-Studie. Europaweit ist dem staatlichen Statistikdienst zufolge die Beschäftigung hingegen um 1,5 Prozent gesunken. Mit vier Prozent Verlust bei den Arbeitsplätzen bildete Spanien dabei das Schlusslicht. Den meisten Zuwachs gab es mit rund 2,5 Prozent in Malta, weshalb Luxemburg bei der Beschäftigung in Europa nur den zweiten Platz belegt.

Warum der Arbeitsmarkt in Luxemburg besser davongekommen ist als in anderen europäischen Ländern? Zwar sei der Arbeitsmarkt stark von der Pandemie und den Einschränkungen betroffen gewesen, aber er habe von «außergewöhnlichen Unterstützungsmaßnahmen» profitiert, so der Statec. Kurzarbeitsregelungen hätten den Verlust bei vielen Arbeitsplätzen verhindern können, wenn auch dadurch weniger gearbeitet worden sei.

Weniger strenge Maßnahmen als wirtschaftlicher Vorteil

Deshalb untersuchte der Statec auch die Zahl der im Laufe des Jahres geleisteten Arbeitsstunden. In allen europäischen Ländern sei dieser gesunken, von -0,7 Prozent in Polen bis zu -11,2 Prozent in Griechenland. In Luxemburg habe der Rückgang 3,3 Prozent betragen und damit im oberen, besseren Drittel. Insgesamt haben demnach die Länder rund ums Mittelmeer die meisten Arbeitsstunden verloren, was vor allem auf den Einbruch des Tourismus zurückzuführen sei. Luxemburg hat dem Statec nach bei den geleisteten Arbeitsstunden von den vergleichsweise weniger strengen Corona-Maßnahmen profitiert.

Aufgeschlüsselt nach Branchen sei die Zahl der Beschäftigten im Jahr 2020 nur in zwei von zehn Wirtschaftszweigen in Luxemburg zurückgegangen: in der Landwirtschaft und in der Industrie. Auf die EU gesehen seien sieben Branchen betroffen gewesen. Am stärksten wuchsen im Großherzogtum die Bereiche öffentliche Verwaltung, Bildung, Gesundheit und Soziales mit rund fünf Prozent Plus, gefolgt vom Immobilien- und Bauwesen. Im EU-Vergleich gehört Luxemburg in den meisten Branchen zu den Ländern mit dem stärksten Anstieg.

(L'essentiel)