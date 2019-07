540 Kilometer – mit nur einem Liter Benzin

Schüler des Lycée des Arts et Métiers de Luxembourg waren in der vergangenen Woche beim Shell Eco-Marathon in London. Ziel der Veranstaltung ist die größtmögliche Entfernung mit so wenig Energie wie möglich zu schaffen. Die Maximalmenge an Treibstoff, die verwendet werden darf, ist ein Liter. Die Schüler aus dem Großherzogtum legten rund 540 Kilometer mit dem vorgeschriebenen Liter Benzin zurück. Sie belegten in der Kategorie «Prototyp» den 22. Platz – unter der Kategorie werden zukunftsweisende Fahrzeuge betrachtet, die leicht und energieeffizient sind.

Fast ein Jahr haben sich die Schüler auf das Event vorbereitet. Sie haben in dieser Zeit ihr Fahrzeug immer weiter verbessert und die letztjährige Distanz von 480 Kilometern übertroffen. Das LTAM ist die einzige luxemburgische Instititution, die an diesem Wettbewerb teilgenommen hat. «An dem Projekt sind unsere Abteilungen Mechanik, Elektronik und Design beteiligt. Die Schüler konnten hier Teamgeist und Bewusstsein für Energie entwickeln», erklärte Georges Gloesener, Lehrer für Maschinenbau.

Die Gewinner – Schüler des Lycée Saint-Joseph La Joliverie (Frankreich) – schafften eine Strecke von 2734,96 Kilometern. Insgesamt nahmen 141 Teams aus der ganzen Welt teil.

(Marion Mellinger/L'essentiel)