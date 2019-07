Erst betrat er den Mond, jetzt Luxemburg

Am 21. Juli 1969, um genau 3:15 Uhr UTC (Coordinated Universal Time) und damit zwanzig Minuten nach Neil Armstrong, betrat Buzz Aldrin als zweiter Mann den Mond. Wenn die amerikanische Botschaft in diesem Juli zum Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten in die Philarmonie einlädt, wird auch der inzwischen 89 Jahre alte Astronaut dabei sein.

«Am Unabhängigkeitstag werden wir den 50. Jahrestag der Landung der Apollo-11-Mission auf dem Mond feiern», hieß es dazu aus der Botschaft. Die Mission Apollo 11 startete am 16. Juli 1969 vom Kennedy Space Center.

Working on my photography skills..it’s a little harder when you’re in a spacesuit and the camera is from 1969! #FlashbackFriday pic.twitter.com/Eg7DkyT6eu