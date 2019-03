Busfahrer erhebt Vorwürfe gegen Emile Weber

«Vor Kurzem habe ich zwischen 5 und 18.30 Uhr an einem Tag etwa 14 Stunden lang gearbeitet. Für meinen Heimweg habe ich wegen Staus noch einmal zwei Stunden gebraucht. Am nächsten Tag habe ich wieder um 17 Uhr angefangen. Das ist irgendwann für jeden zu viel», berichtet ein Busfahrer von Emile Weber.

Wie lange ein Busfahrer in Luxemburg arbeiten darf, ist in einer großherzoglichem Verordnung aus dem Jahr 2018 geregelt: Alles, was über die Arbeitszeit von zehn Stunden am Tag hinausgeht, gilt als Mehrarbeit und muss mit einem Zuschlag vergütet werden. «Die europäische Verordnung sieht eine maximale Arbeitszeit von 15 Stunden vor, gefolgt von einer Ruhezeit von neun Stunden. Unsere Fahrer sind durchschnittlich mit Pausen elf Stunden im Dienst», erklärt Romain Kribs aus der Geschäftsführung von Emile Weber.

Gewerkschaft ist überrascht

Ein vierzehn Stunden langer Dienst sei nicht möglich: «Auf unserer Strecke von Luxemburg-Stadt nach Trier kann es zu 13-Stunden-Diensten kommen», ergänzt Kribs. Das bedeute jedoch nicht, dass die Fahrer auch 13 Stunden lang am Steuer sitzen. Kribs betont: «Kein Fahrer darf einen Bus länger als viereinhalb Stunden am Stück steuern. Nach diesem Zeitraum muss er eine 45-minütige Pause machen.» Pro Woche dürften sie zweimal zehn Stunden fahren, an den restlichen Tagen dürften die neun Stunden nicht überschritten werden.

Die Gewerkschaft OGBL zeigt sich von den Anschuldigungen des Fahrers überrascht: «Wir sind über diesen Fall nicht in Kenntnis gesetzt worden. Wir bekommen zu den Arbeitsbedingungen bei Emile Weber ansonsten nur positive Rückmeldungen, was die Arbeits- und Pausenzeiten betreffen», sagt OGBL-Zentralsekretär Romain Daubenfeld.

(Gaël Padiou/L'essentiel)