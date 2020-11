Virus-​​Konzentration im Abwasser stagniert

Neue Ergebnisse der Studie «Coronastep» des List (Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie) geben Anlass zur Hoffnung. Sie deuten auf eine Stagnation oder sogar auf einen leichten Rückgang der Coronavirus-Konzentration im Luxemburger Abwasser hin.

«Wenn die Corona-Konzentration im Abwasser zunimmt, sind mehr Viren im Umlauf. Nimmt sie ab, zirkuliert das Virus nicht mehr so stark in der Bevölkerung», wie die für die Studie verantwortlichen Forscher erklären. Die Abwasseranalysen liefern ihrer Ansicht nach ein globales Bild der Entwicklung der Pandemie: In die Statistik fließen nicht nur kranke Menschen ein, sondern auch infizierte Personen, die asymptomatisch sind.

Aus dem beobachteten Rückgang der Konzentration könne man allerdings noch keine Schlüsse auf die Wirksamkeit der vom Staat verhängten Restriktionen ziehen. Das sei erst in zwei Wochen möglich. Erst Ende Oktober hatte das List noch eine Vervierfachung der Virus-Konzentration im Abwasser festgestellt.

(sw/L'essentiel)