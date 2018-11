Noch immer zu viele Antibiotika in Luxemburg

In den Luxemburger Haushalten werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch immer zu viele Antibiotika geschluckt. Trotz eines Rückgangs von 5,5 Prozent im vergangenen Jahr gegenüber 2016 wurden 2017 insgesamt 3,7 Tonnen des Arzneistoffes verbraucht.

Das macht das Land zu einem der größten Antibiotika-Konsumenten in Europa. In den vergangenen zwölf Monaten belegte Luxemburg mit 5,12 Millionen Tagesdosen im kontinentalen Vergleich den siebten Platz. Rund 92 Prozent der Antibiotika wurden ambulant, der Rest stationär in den Krankenhäusern eingenommen.

Bewussterer Umgang

Frauen bekommen häufiger Antibiotika verschrieben als Männer. Die Altersgruppe, der die meisten Antibiotika verordnet wurden, sind Kinder bis neun Jahre – auch wenn die Zahl der Rezepte für die Kleinen insgesamt abgenommen hat. Älteren Menschen rieten die Ärzte dagegen wieder häufiger zu den Bakterien-Killern.

Antibiotika werden hauptsächlich im Winter verschrieben, «auch wenn mehr als 80 Prozent der Krankheiten in dieser Jahreszeit viralen Ursprungs sind und Antibiotika nur gegen bakterielle Erkrankungen wirksam sind», wie das Ministerium mitteilt. Das Bewusstsein von Medizinern und den Patienten für einen verantwortungsvolleren Umgang habe in den letzten vier Jahren zu einem leichten Rückgang des Konsums geführt. Grenzgänger, deren Medikamente von der Luxemburger Gesundheitskasse (CNS) erstattet werden, fließen nicht in die Statistiken ein.

19 Tote in Luxemburg

Das Problem am häufigen Einsatz von Antibiotika ist, dass sich Krankheitserreger auf den Wirkstoff einstellen und eine Resistenz dagegen entwickeln. Gegen diese «neue» Art der Bakterien ist das Antibiotikum machtlos. Die Resistenzen führten laut einer neuen europäischen Studie des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) im Jahr 2015 in Europa zu mehr als 33.000 Todesfällen.

Die meisten Patienten starben in Italien (10.762), Frankreich (5543) und Deutschland (2363) an den «Superbakterien». In Belgien wurden 530 Todesfälle gezählt und in Luxemburg 19.

(Séverine Goffin/L'essentiel)