Tram auf dem Pont Rouge fährt wieder

Pendler und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel mussten am Montagmorgen einige Meter Spaziergang in Kauf nehmen: Auf der Pont Rouge stand eine Tram in einer Haltestelle still, weswegen die letzten beiden Stationen der Strecke von der Lux Expo bis zur Place Étoile gesperrt waren.

Nach ersten Erkenntnissen lag bei der Tram ein technischer Defekt vor: «Sie ist in die Haltestelle eingefahren, wo es dann ein Problem mit dem Aufladen der Tram gab», erklärt Betriebsleiter Carlo Hentzen auf Anfrage von L'essentiel. Die Tram wurde nach etwa zwei Stunden erfolgloser Problemlösungsversuche von einem Unimog in den Betriebshof abgeschleppt. Dort wird das Problem nun genauer untersucht. «Die Vermutung liegt nahe, dass es mit der Stromversorgung zusammenhängt.» Die Untersuchung soll zudem zeigen, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder ob das Problem noch bei weiteren Bahnen auftreten kann.

Da nur die letzten beiden Haltestellen nicht angefahren wurden, konnte der restliche Tram-Verkehr ungehindert fließen. Pendler, die zum Stäreplaz oder Faïencerie wollten, mussten die etwa 800 Meter im schlimmsten Fall zu Fuß zurücklegen. Seit 10 Uhr fährt die Bahn wieder im Sechsminutentakt.

(L'essentiel)