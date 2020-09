Rauch aus USA trübt den Himmel in Luxemburg

Smoke from the wildfires currently raging across California looks likely to reach the UK in the coming days.



This should allow for some rather spectacular sunsets! pic.twitter.com/XH5weCHmuo — Met4Cast (@Met4CastUK) September 10, 2020

Jetzt ist es soweit: die verheerenden Waldbrände wirken sich auch auf das Großherzogtum aus. So zeigte sich der Himmel über Luxemburg am Freitag- und Samstagmorgen in einem bläulichem Schleierkleid. Grund sind die schrecklichen Bränden, die seit Wochen in Kalifornien und mehreren Westküstenstaaten wüten und jetzt sogar ihre Spuren am luxemburgischen Himmel hinterlassen. Dies bestätigte Meteolux an diesem Sonntag auf Anfrage von L'essentiel.

Demnach haben Rauchpartikel mehr als 9.000 Kilometer zurückgelegt, die von den Winden getragen wurden. «Das Phänomen war besonders auf den Britischen Inseln zu beobachten. Die Antizyklone über Mitteleuropa hat uns geschützt», sagt Kevin Gaul, Meteorologe bei Météolux.

Dieser ebenfalls in Nordfrankreich beobachtete «sehr verdünnte» Rauch brauchte fünf oder sechs Tage, um hier in Europa anzukommen und befindet sich laut Météo France in einer Höhe von sechs bis acht Kilometern. «Dieser Rauch war weder für die Luftfahrt noch für die Allgemeinheit gefährlich», sagte Kevin Gaul und fügte hinzu, dass diese brandbedingten Partikel mit dem Saharasand vergleichbar sind.

#CaliforniaFires #smoke #France Si le ciel n'est pas parfaitement bleu au Nord de la Loire, c'est parce que les fumées des incendies qui font rage sur l'ouest des USA sont repris dans le courant zonal et survolent également nos régions ! Carte des fumées entre les USA et l'Europe pic.twitter.com/seSMGizAn7 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 11, 2020

Incroyable, la fumée des #incendies de Californie obscurcit le ciel jusqu'en #France, au point d'être visible sur les photos satellites (https://t.co/iO90xSK0FA, @NASAEarthData) pic.twitter.com/HgZCY4APWC — Louis Marelle (@LouisMarelle) September 11, 2020

