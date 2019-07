Luxemburg wächst am zweitstärksten

In der Europäischen Union sind im zweiten Jahr in Folge weniger Menschen geboren worden als gestorben. 2018 standen 5,0 Millionen Geburten 5,3 Millionen Sterbefälle gegenüber, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Die Gesamtbevölkerung der EU wurde zum 1. Januar 2019 auf knapp 513,5 Millionen Menschen geschätzt – verglichen mit 512,4 Millionen im 1. Januar 2018. Verantwortlich für den leichten Anstieg der Zahl war nach Angaben von Eurostat die Zuwanderung von Migranten.

Das Großherzogtum ist allerdings eines der Länder, in dem im vergangenen Jahr mehr Menschen geboren wurde, als Sterbefälle registriert. Auf 1000 Einwohner kamen hierzulande etwa sieben Sterbefälle auf etwas mehr als zehn Geburten. Insgesamt verzeichnete Luxemburg den zweitstärksten Bevölkerungszuwachs innerhalb der Union: Pro 1000 Einwohner ist die Bevölkerung 2018 um 19,6 Personen angewachsen. Nur in Malta wuchs die Zahl rasanter (+36,8).

Rund 83 Millionen Deutsche

Die höchsten Geburtenraten wurden nach Angaben von Eurostat in Irland (12,5 je 1000 Einwohner), Schweden (11,4), Frankreich (11,3) und Großbritannien (11,0) registriert. Am niedrigsten waren sie hingegen in Italien (7,3), Spanien (7,9) und Portugal (8,5). Deutschland lag mit den rund zehn Geburten je 1000 Einwohner in etwa im EU-Schnitt. Dieser wird mit 9,7 Geburten je 1000 Einwohner angegeben.

In absoluten Zahlen war Deutschland mit rund 83,0 Millionen Einwohnern auch Anfang 2019 der bevölkerungsreichste Mitgliedstaat der EU. Danach folgten Frankreich (67,0 Millionen Einwohner) Großbritannien (66,6 Mio), Italien (60,4 Mio), Spanien (46,9) und Polen (38 Mio). In Luxemburg lebten nach Eurostat-Angaben zum 1. 1. 2018 rund 602.000 Menschen, zu Beginn des Jahres 2019 waren es 614.000.

Auf 1000 Einwohner gerechnet, wurden in Luxemburg die drittmeisten Geburten verzeichnet. (Grafik: Eurostat)

(sw/L'essentiel/dpa)