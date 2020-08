17.000 Fahrzeuge müssen noch überprüft werden

Obwohl er obligatorisch ist, ist der Gang zur technischen Inspektion nicht für jeden selbstverständlich. Insgesamt 25.632 in Luxemburg zugelassene Autos oder Lieferwagen verfügen nicht über eine aktuelle Bescheinigung über eine bestandene Hauptuntersuchung. Diese Zahl nennt der Mobilitätsminister in einer parlamentarischen Antwort an den LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo.

8633 Fahrer sind durch die Corona-bedingte verlängerte Frist entschuldigt, die es erlaubte, Termine während des Lockdowns nicht wahrzunehmen. Dies galt für alle Bescheinigungen, die zwischen dem 18. März und dem 24. Juni abgelaufen wären. Bis zum 1. September muss der Check-Up allerdings nachgeholt werden. Laut François Bausch müssen derzeit noch 16.999 Fahrzeuge, also 3,62 Prozent der Wagen, überprüft werden.

Allerdings verstoßen hier nicht alle Eigentümer gegen die Regeln. Der Minister erinnert daran, dass Fahrzeuge, die gerade nicht angemeldet sind und nicht gefahren werden, keine Bescheinigung benötigen. Sollte die technische Inspektion jedoch vor zwei Jahren abgelaufen sein, verliert das Fahrzeug automatisch seine Zulassung, es sei denn, der Wagen wurde vorübergehend abgemeldet

(jg/L'essentiel)