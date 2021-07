Xavier Bettel hat das Krankenhaus verlassen

Der an Corona erkrankte Premierminister Xavier Bettel «hat soeben das Krankenhaus verlassen», teilte die Regierung am Donnerstag kurz vor 13 Uhr in einer Pressemitteilung mit. Sein Gesundheitszustand habe sich demnach verbessert. Der Regierungschef werde ab Freitag seine Arbeit wieder aufnehmen, womit dann die Zeichnungsbefugnis von Finanzminister Pierre Gramegna endet.

Dennoch wird Xavier Bettel «für den Rest der Woche Telearbeit leisten, was auch dem Ende seiner Isolationszeit entspricht», schreibt das Staatsministerium. «Der Premierminister dankt den Mitarbeitern des CHL, die sich in den vergangenen Tagen mit großer Professionalität, Entschlossenheit und Begeisterung um ihn gekümmert haben, sowie allen medizinischen Fachkräften, die in unserem gemeinsamen Kampf gegen das Virus seit mehr als einem Jahr an vorderster Front stehen», heißt es in der Mitteilung.

(L'essentiel)