So funktioniert die Demokratie in Luxemburg

«Maximale Information und Förderung der Beteiligung der Öffentlichkeit.» So erklärt Chamber-Präsident Mars Di Bartolomeo den Zweck der sechs Videos, die am Montagmorgen veröffentlicht wurden. In den Sequenzen geht es um die Demokratie in Luxemburg. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Zentrum fir Politesch Bildung (ZpB) und dem Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (Script) umgesetzt. Die Filmchen sind auf Luxemburgisch, Deutsch und Französisch gemacht.

In den Videos wird zum Beispiel erklärt, wie die Chamber arbeitet, Wahlen funktionieren oder Gesetze gemacht werden. Zu jedem Film gibt es auch ein Begleitheft. «Politische Bildung ist wichtig und wir freuen uns, mit den Filmen einen Beitrag dazu leisten zu können», sagt Script-Direktor Luc Weis.

