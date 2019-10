Freunde und Familie weinen um Denis Kozar

Zwei Monate sind seit dem tödlichen Verkehrsunfall von Denis Kozar vergangenen. Doch die Trauer ist ungebrochen. Am Sonntag zog ein Trauermarsch vom Place Pierre-Krier zur N31 in Richtung Boulevard Charles de Gaulle. Hundert Menschen, in weiß gekleidet, trauerten auf der Straße, die der 24-Jährige am 3. August auf seinem Motorrad befuhr, bevor ihn ein Auto erfasste. Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für ihn tun. Der Escher starb noch an der Unfallstelle.

«Als wir die Nachricht erhielten, war es ein totaler Schock. Ich kenne Denis' Mutter seit vielen Jahren. Für eine Mutter ist eine solche Situation einfach schrecklich», sagt eine Frau. Sie hat lange im Supermarkt am Place du Brill in Esch gearbeitet.

Nicolas, ein Jugendfreund von Denis, kann seine Emotionen kaum kontrollieren. «Ich vermisse ihn sehr. Ich werde mir seinen Namen als Tribut tätowieren lassen», sagt er. «Denis war ein so sehr netter Junge. Er hat eine Lücke hinterlassen», sagt ein Nachbar der Familie. In Stille und bei starkem Regen begann die Prozession um 15 Uhr. Auf dem Boulevard Charles de Gaulles angekommen, wurden Tauben von den Verwandten für den Verstorbenen freigelassen.

(Ana Martins/L'essentiel)