Jetzt gibt's in Luxemburg Corona-​​Tests im Drive-​​in

Ein Labor in Junglinster, das Laboratoire Réunis, testet nun in einer Art Drive-in auf den Coronavirus. Patienten fahren im Auto vor und bleiben auch während des Tests dort sitzen. Das hat einen wichtigen Vorteil: So soll das Übertragungsrisiko verringert werden.

Der Test findet in der Rue Hiehl 38 in Junglinster statt. Dort ist der sogenannte COVID-19-Parkplatz gekennzeichnet. Proben werden von Montag bis Freitag und von 7 bis 17 Uhr entnommen. Voraussetzung ist eine ärztliche Anordnung.

Personen mit Fieber, Husten oder Atembeschwerden müssen ihren Arzt also zuvor telefonisch kontaktieren. Erst dann können sie sich zum Labor auf dem Parkplatz begeben. Dort wird ihnen das Verfahren genau erklärt.

(mm/L'essentiel)