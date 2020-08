Clubbetreiber fordern staatliche Unterstützung

«Uns wird gesagt, wir sollen uns neu erfinden, aber man kann einen Nachtclub nicht über Nacht in eine Teestube verwandeln. Und das ist nicht auch nicht unser Ziel.» Laut Marc Grandjean, Manager der Disco l'Apoteca, herrscht im Nachtleben Luxemburgs derzeit Unverständnis und Ungerechtigkeit.

Nach sechsmonatiger Schließung und holprigen Wiedereröffnungen fordert der Sektor, der hart von der Krise getroffen wurde, Aufklärung und finanzielle Hilfe. Die «Nightlife»-Sektion der Horesca kommt nun als Vereinigung zusammen, um sich bei der Regierung Gehör zu verschaffen. «Wir stellen eine Gruppe dar, die mindestens 1500 Personen mit den gleichen Problemen vereint», sagt Alexandre de Toffol vom Saumur Crystal Club. Sein Bruder Eric, Chef des Clubs, nennt seine Bedenken: «Verwaltungsgebühren und Mieten sinken immer weiter. Zudem verlieren Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit befinden, ihr Trinkgeld (bis zu 30 Prozent ihres Lohnes) und die Nachtprämien (200 bis 300 Euro im Monat). Diese Personen werden gerade im Stich gelassen.»

Zu sehen, wie Einwohner Luxemburg in die Nachbarländer fahren, um zu tanzen, oder in Privatwohnungen zu feiern, verärgert die Fachleute. «Entweder lassen sie uns später in der Nacht unter klaren Regeln öffnen, oder sie lassen die Lokale geschlossen und entschädigen uns dementsprechend. Aber wir wollen wenigstens eine Perspektive haben», sagt Marc Grandjean abschließend.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)