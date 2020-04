Verein bekämpft Vereinsamung der Senioren

Die moderne Technik erlaubt es auch während der Corona-Pandemie den Kontakt zu seinen Freunden und seiner Familie aufrecht zu erhalten. Etwa 20 Mitarbeiter eines IT-Unternehmens erkannten die Bedeutung von Videoanrufen in der aktuellen Lage rasch und haben kurzerhand den Verein «Solidar-IT» gegründet. «Wir wollen in erster Linie Senioren helfen, damit sie mit ihren Lieben in Kontakt bleiben können», sagt Nathan Mangenot vom Verein.

Er und seine Kollegen versorgen die Alten- und Pflegeheime der Region mit Tablets, die über W-Lan und eine App für Videoanrufe verfügen. Nachdem sie mit allen Einrichtungen in Luxemburg und im grenznahen Frankreich Kontakt aufgenommen hatten, «war schnell klar, dass großes Interesse bei den Senioren besteht. Wir haben Anfragen für fast 300 Tablets erhalten», sagt Mangenot.

Finanzierung über Crowdfunding

Auch Einrichtungen für junge Menschen oder Menschen mit Behinderungen haben Interesse bekundet. Die ersten 160 Tablets wurden am Sonntag und am Montag an rund 40 Einrichtungen geliefert.

Um die Nachfrage zu befriedigen und die Tablets kaufen zu können, setzte der Verein auf die Crowdfunding-Plattform Leetchi. Dort sind mittlerweile insgesamt 4200 Euro (Stand Montag, 16 Uhr) zusammen gekommen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)